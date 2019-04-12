〈崇佑營運展望〉估今年營收雙位數成長 獲利動能更強 下半年鎮江廠啟動擴建

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 3 月營收 1.03 億元，創 31 個月來新高，月增 1.15 倍，年增 13.52%，崇佑董事長張建智今 (12) 日強調，今年接下來第 2 季及第 3 季進入市場旺季，接單能見度高，預期接下來的各月分營收，都將努力維持 3 月水準，法人估全年營收將達 13 億元，年增 30%，獲利增幅更可望超過營收，另外下半年部分，鎮江廠將啟動建廠工程。

崇佑最新財報顯示，崇佑 2018 年營收 10.46 億元，毛利率 25.47%，年減 2.16 個百分點，稅後純益 1889 萬元，每股純益為 0.61 元，並較 2017 年轉虧為盈。

張建智今日在法人說明會中指出，2019 年崇佑將積極擴大兩岸的營收規模，毛利率全力維持目前水準，主要是因中國大陸環保因素，預估所採用的金屬原物料價格走低幅度有限，在以雙位數擴大營收規模，及加強控管營業費用之下，看好可推升獲利進一步成長。

法人則推估，依照崇佑 3 月營收 1.03 億元為基礎，2019 年崇佑營收將達 13 億元，較去年成長 30%，獲利可望超越營收的成長幅度。

崇佑 2019 年第 1 季營收為 2.41 億元，季減 10.21%，年增 7.59%；仍屬淡季營運狀態，法人估可望連續第 5 個季度獲利。

崇佑主要生產金屬天花板、金屬牆板及吊頂龍骨等金屬建材產品，張建智說，崇佑為中國大陸金屬建材產品生產規模最大廠商，廠區分布上海松江區及江蘇省鎮江市，鎮江廠預計下半年投入新購入的 40 畝廠區建廠工程，預計明年 1 月完工。在 2020 年鎮江處擴建完成後，金屬牆板年產能將增加到 120 萬平方公尺，金屬天花板年產能則將增加到 150 萬平方公尺。

崇佑今年資本支出方面，張建智說，規劃金額約 1 億元，較 2018 年小幅增加，主要用於鎮江廠區擴廠支出；崇佑去年 12 月底完成辦理發行 500 萬股現增案，以每股 18.6 元溢價發行，完成募集資金 9300 萬元，今年至今並沒有新的籌資案考量。