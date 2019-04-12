〈崇佑營運展望〉公共工程外 半導體業及商用不動產需求成營收重點

除原有捷運站、機場的公共工程市場需求外，包括中國大陸的積體電路 (IC) 製造業建廠潔淨室、兩岸商用不動產興建牆體需求，都為崇佑 - KY(5543-TW) 新一波市場攻略的重點。

依崇佑最新財報顯示，崇佑 2018 年營收 10.46 億元，毛利率 25.47%，年減 2.16 個百分點，稅後純益 1889 萬元，每股純益為 0.61 元，並較 2017 年轉虧為盈。

崇佑董事長張建智說，去年崇佑台灣營收約 2000 餘萬元，占營收約 2%，看準企業在台北商辦、廠辦的換置需求，崇佑牆體等金屬建材陸續取得防火標章及綠建材等認證，在產品高度競爭力下，預期今年在台營收，將擴張到至少 1 億元水準。

而去年，崇佑在中國大陸的商用辦公空間金屬建材市場，也拿下具指標意味的上海灘雙子星案。

另外，中國大陸積體電路 (IC) 製造業，在 2019 年將新增 5 家 12 吋晶圓廠，主要為因應美中貿易戰可能的晶片進口受阻狀況，預計還有 16 家準備投入，張建智說，各晶圓廠都在尋求積極提升製程良率，潔淨室的設立規格，也將成提升製程良率的一大重點。

張建智說，崇佑的金屬牆體及專利「乾式施工」方式，切合此一半導體業的潔淨室建置的需求，崇佑也極為重視此大陸半導體業界需求，並加強切入，尋求推升今年整體營收成長。

根據專業研究機構 IC Insights 報告指出，中國大陸持續推動半導體產業發展，帶動半導體廠擴建需求及提高中國半導體自給率，預估 2020 年中國半導體自供率有機會從 2017 年的 11% 提升至 15%。

此外，崇佑也正穩步擴增金屬天花板與金屬隔間牆體產能，看好高級辦公大樓、生物製藥、公共工程等對於金屬建材裝修需求提升，也陸續接獲東南亞地區及中國藥廠訂單，有望於第 2、3 季起逐步出貨認列營收，