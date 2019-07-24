川普發配160億美元農業補助 美大豆農民認為不足以彌補貿易戰損失

中美貿易戰持續延燒，美國農民成了最大的受害方之一。儘管美國總統川普在早些時候宣布了新一輪的農業補助，金額達 160 億美元。美國農民似乎並不買單，認為相關的補助並不足以彌補貿易戰所帶來的損失。

總統川普在推特上表示，這 160 億美元可以彌補貿易戰所帶來的損失。但美國農民似乎並不認同，美國大豆協會副總裁 Bill Gordon 就反駁了這項說法，認為川普的推文，並沒有反映出農民的真實情況。

「川普說我們做得很好可能是一種誇大其詞。我們的農業社區並沒有獲利，我們需要重新回到這些市場，並試圖恢復正常的貿易。」Gordon 表示。

美國經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，預期中國將持續大量購買美國大豆以作為釋出善意的舉動。不過，中國目前尚未完成計畫的 20 公噸大豆的購買。

自全球兩大經濟體之間的貿易戰開始延燒，中國對美國商品徵收報復性關稅後，美國大豆出口在 2018 年下跌約 16%，大豆價格持續保持低位。

在上個月，美國大豆出口委員會營銷高級主管 Paul Burke 則表示，在此種情況下，美國可能永遠無法重新獲得來自中國市場的豐厚營利。

「如果我們想要推動市場並消耗庫存，我們需要在非中國市場中取得 100% 的比例。我們現在仍在試圖通過從西北太平洋的港口概念，重新聯繫許多亞洲地區的買家。」Burke 表示。