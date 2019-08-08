WSJ：夏普將供應IGZO面板給任天堂

根據《華爾街日報》WSJ 報導，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，將供應「IGZO」面板給任天堂 (7974-JP) 的新款 Nintendo Switch 遊戲主機來作使用。

IGZO 液晶面板具有高解析、低耗電，以及良好的耐用度等特性。夏普副社長野村勝明，在被問到供應給遊戲機所使用的面板問題時，就曾經說道「是我們最拿手的 IGZO 面板產品」。

(圖片：Investing.com)

過去就曾傳出任天堂將推出高階款的 Nintendo Switch 遊戲主機，這也和 WSJ 所報導的內容不謀而合。由於現階段的 Nintendo Switch 遊戲主機，在螢幕解析度方面只有 720p，雖然任天堂在今年 8 月下旬將推出電池強化版的改良款 Nintendo Switch 主機，緊接著在 9 月 20 日也會推出廉價款的 Nintendo Switch Lite 主機，但是在硬體上都沒有作出提升。

還有依照任天堂在過去的說法，在今年年底的耶誕及新年假期前，將不會再有新款產品問世，這也意味著如果真的有高階款 Nintendo Switch 主機的存在，最快也是年底之後才會問世。

根據任天堂於 7 月 30 日所公布的最新財報中指出，攜帶型遊戲主機 Nintendo 3DS 的銷售台數年減 45%，其專用軟體銷量也年減 50%。而預定在 9 月上市的 Nintendo Switch Lite 遊戲主機，則可望遞補目前略顯疲態的 Nintendo 3DS 地位。

WSJ 曾在今年 3 月的報導中提到，夏普可望成為任天堂新款遊戲主機的面板供應商。不過任天堂方面則未發表評論。