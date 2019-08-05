三星擬於2021年推出搭載AMD Radeon圖形處理技術新機

據外電報導，南韓電子巨頭三星電子 (005930-KR) 已經與超微 (AMD-US) 達成了合作，三星所推出的新機很可能將搭載超微的 Radeon 圖形處理技術，大幅提升手機性能，並帶來巨大的性能優勢。

最初，三星和超微在 6 月份便簽署了合作的協議，針對繪圖處理技術達成戰略合作關係，不過沒有公布更多的細節。在近日三星的第二季財報會議中，才透露了有關超微 GPU 的授權許可相關細節，該公司計畫將超微的技術整合至自家的行動 SoC 處理器當中，並可望在 2021 年推出首款搭載超微 Radeon 圖形處理技術的星手機。

報導指出，此一合作可說是讓三星獲得了超微的 GPU 競爭力，能夠革命性的提升手機 GPU 性能，更貼近 PC 的 GPU 能力。目前三星智慧型手機上的 GPU 所採用的是 ARM 所開發的 Mali GPU。在先前，曾有消息傳出三星將自行研發設計自家的 GPU 架構。不過，到目前為止該公司也尚未有任何相關的產品推出。

超微執行長 Lisa Lu 表示，AMD 的 Radeon 圖形處理技術在電腦、遊戲機、雲端等市場中大幅成長，在與三星達成合作後，可望加速手機 GPU 創新的進程，同時擴大相關技術的客群和生態系。

超微在近期以來持續與各大手機平板製造商合作，授權該公司的 Radeon 架構有助於讓相關業務擴展至市場及更多的產品當中。微軟、索尼、英特爾等大廠都有推出由 Radeon 顯卡所驅動的產品。因此，超微如今與三星在智慧型手機領域中的近一步合作似乎非常合乎市場戰略和目標。