炎夏刺激豆花銷售 中華食品7月營收1.46億元創高

中華食品 (4205-TW) 進入產品銷售旺季，今 (7) 日公布 7 月營收以 1.46 億元改寫歷史新高；8 月銷售動能仍暢旺，預期將可維持在歷史高檔水準。

中華食品今年 7 月營收 1.46 億元，月增 17.49%，年增 12.16%；累計前 7 月營收 9.05 億元，年增 5.74%。7 月營收上揚，在於豆花產品銷售受到高溫刺激而大幅成長。

中華食品已公布上半年財報，營收 7.59 億元，毛利率 36.49%，年 1.37 個百分點，稅後純益為 1.25 億元，年增 1.04%，每股純益為 1.55 元。

中華食品為追求生產效益及產能更新，擬將高雄大樹廠盒裝豆腐產能，全面遷移到屏東潮州廠集中生產，主管表示，已委由建築團隊進行設計規劃，投資金額進一步規劃中。

事實上，中華食品高雄大樹廠目前占地 3000 坪，廠內設豆花、白豆腐及雞蛋豆腐生產線各 2 條，訂單滿載產線爆滿，1989 年中華食品在屏東潮州設置潮州廠，原設立的飲料生產線目前沒有使用，該廠占地 1.2 萬坪，目前僅生產部分豆腐產品，形成大樹與潮州廠的土地利用不均衡現象。

中華食品原規劃高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」案，把大樹廠產能更新並遷入潮州廠，此舉也為未來 5 年產能擴張一併納入考量。