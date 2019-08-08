盤前財經大事搶先讀2019年8月8日

今日操盤前瞻

MSCI 調整季度權重

中國 7 月進出口數據

美國上週初領失業金人數

法說會：華南金、國票金、永豐金、文曄、IET-KY．宏正、達方

除權息：南紡、華新科、皇翔、榮運、昂寶 - KY、美利達等

〈玉山金法說〉不認為人民幣貶破 7 會成常態 除非貿易談判全面僵住

美中貿易戰惡化，引發人民幣兌美元貶破 7，市場關切人民幣破 7 是否會變成常態，進而使貿易戰擴大成匯率戰，對此，玉山金 (2884-TW) 財務長陳美滿認為，這次人民幣貶破 7 不會是常態，除非美中貿易談判全部僵住，人民幣貶破 7 應該是政策性作法，也是談判籌碼，預期人民幣仍可能回到 6 字頭。閱讀全文...

〈上銀法說〉下半年營運可望逐季成長 明年表現勢必優於今年

工具機大廠上銀科技 (2049-TW) 昨 (7) 日舉行法說會，是新任董事長卓文恒法說初登場，展望下半年，集團總裁卓永財表示，第 3 季營運可望優於第 2 季，第 4 季仍難以預測，但預期可望優於第 3 季，今年營收估較去年持平或稍減，明年營運勢必優於今年。閱讀全文...

亞洲寬鬆大潮來襲！一日 3 央行降息 後市還會再降？

亞洲地區有三國央行在昨 (7 日) 意外宣布降息，包含紐西蘭央行、印度央行和泰國央行。紐西蘭和印度的降息幅度大於預期，泰國則調降 1 碼，亞洲地區貨幣政策決策者正採取積極行動，以應對全球經濟惡化。閱讀全文...

中國暗示打稀土戰 川普：中國用不公平的貿易協議殺害美國

隨著全球降息潮來襲，貿易戰不斷升級，全球股市動盪，紛紛轉向公債、日圓、黃金避險性資產。美國總統川普週三表示，他對中國在全球市場行為的強硬立場，最終將有利於美國經濟。閱讀全文...

布油大跌 2% 入熊市！中國恐對「美國原油」加稅消息發酵

雖然美國原油庫存仍處於下降，但這個消息未能支撐國際油價，因為比起庫存，市場更擔心美中貿易戰情升高，中國恐對「美國原油」加稅，布蘭特油價已經符合邁入熊市定義。閱讀全文...