〈進出口統計〉轉單效應我對美出口逆勢成長 7月出口逾40億美元創歷年新高

美中貿易戰越演越烈，轉單效應讓我對美出口一枝獨秀逆勢成長，據統計，包括 7 月、今年前 7 月對美出口年增率與比重都成長，其中光 7 月出口值就達 40.72 億美元，創歷年新高，年增幅達 21.7%；前 7 月出口值 261.17 億美元，創歷年同期新高、年增幅 18%。

財政部今 (7) 日公布 7 月進出口統計，受貿易戰與經濟疲弱影響，7 月我對主要出口市場普遍下滑，僅美國一枝獨秀逆勢成長。據統計，我對日本出口年減 7.7% 衰退幅度居冠，對於東協與港陸分別年減 5.2%、3.6%，就連對歐洲出口成長力道也年減 2%；反觀我對美國出口值單月年增幅則標高至 21.7%，成長幅度高居歷年之冠。

進一步觀察前 7 月出口值，我對美、日出口值雙雙創下歷年同期新高，分別較去年同期增加 18%、0.2%；其中對美出口比重提高至 14%，為近 13 年同期新高。

另外，我對東協與港陸市場出口年增率分別較去年同期衰退 9.2%、8%，對歐洲也較去年同期減少 4.5%。

至於日韓貿易戰，原本市場預期台灣也有機會享轉單效益，但財政部統計處處長蔡美娜指出，目前記憶體 DRAM 仍是供過於求加上有時間差因素，目前還看不到明顯轉單效益。