〈進出口統計〉出口成長曇花一現7月又翻黑 三大動能帶動下半年漸入佳境

7 月出口表現紅翻黑，財政部今 (7) 日公布 7 月進出口統計，單月出口額 282.0 億美元、年減 0.5%；累計前 7 月出口額 1864.3 億美元，較去年同期減少 3%，預期在 5G 設備、半導體 7 奈米需求與高階智慧手機出貨三利多拉抬下，下半年出口可望漸入佳境。

6 月出口額年增率小幅成長 0.5%，擺脫連 7 黑窘境，但僅是曇花一現，7 月儘管有轉單效應，帶動資通訊產品成長，但仍不敵國際原物料價格疲軟、機械買氣保守影響，7 月出口額較去年同期減少 1.5 億美元、年減 0.5%。

觀察主要出口貨類表現，受美中貿易戰轉單效應影響，資通與視聽設備仍持續成長，其中資通視聽產品單月出口額 36.9 億美元，創歷年單月新高，較去年同期增加 25.7%；電子零組件出口額 95 億美元，創歷年同月新高，年增幅 1.8%。

金屬與其製品、塑橡膠、化學品等貨類，受到國際原物料價格下滑與買氣低落影響，出口額仍持續衰退，單月出口額都較去年同期減少 1 成以上。

財政部統計處處長蔡美娜表示，受原物料價格走跌與買氣衰退衝擊，統計今年前 7 月出口額較去年同期減少 57 億美元、年減 3%，包括基本金屬與其製品、化學品與塑橡膠類出口額年減幅都在 1 成以上，電子零組件出口額也較去年減少 3%。

另外，資通視聽產品則受惠於產能回流，逆勢強勁擴張，前 7 月出口額較去年同期增加逾 2 成。

展望後市，蔡美娜表示，我國主要以電子產品為主力，重點廠商台積電日前法說對於下半年展望樂觀，認為下半年可望擺脫低潮，表現一季比一季好，加上 5G 設備布局、7 奈米需求與高階智慧手機出貨帶動，下半年出口可望逐季好轉，惟成長幅度也相對有限。