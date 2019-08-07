雅茗-KY 7月營收創次高 將加速擴點美國 拚美西市場珍奶龍頭

連鎖茶飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (7) 日公布 7 月合併營收達 2.15 億元，月增 17.08%，年增 3.34%，創單月次高紀錄，累計前 7 月合併營收 13.2 億元，年增 4.28%，也創同期新高；雅茗指出，全球掀起「瘋珍奶」熱潮，搭上此趨勢正加大國際布局力道，除與日本京王集團合作，「快樂檸檬」也積極拓展美國版圖，預計在舊金山年底店數可達 30 家，力拚成美西市場的台灣珍奶領導品牌。

雅茗表示，由於美國的食安嚴格，且連鎖加盟制度健全，「快樂檸檬」成功進入美國市場，等同取得全球展店的通行證，尤其美國單店營收約中國單店營收的 3-4 倍，在美國強化布局，有助快速推升營收表現。

「快樂檸檬」目前除已進駐舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓、聖地牙哥、西雅圖、賭城等地以外，雅茗說明，7 月在波特蘭和芝加哥成功簽下新代理商，預計兩年開出 9 店，而 8 月也將於聖地牙哥和舊金山再開出 3 家店，舊金山年底總店數預計可達 30 家。

在日本市場，「快樂檸檬」東京新宿車站店開幕至今人潮不斷，單日可賣出超過千杯，單店營收是中國單店的 5 倍，預計 8 月將再插旗福岡。

而在中國，雅茗推動「快樂檸檬」升級新店型，截至 7 月底已有近 150 家升級店，升級後單店業績較去年同期達到雙位數成長。

至於過去一向較無著墨的台灣市場，雅茗選在新北新店家樂福開出快樂檸檬，開幕期間日銷近千杯，8 月上旬又插旗台北統一時代百貨美食街，在台灣的品牌知名度正持續增溫。