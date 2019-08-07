美台關係升溫 美、台、東南亞產業新航道成形

過去 30 年，西進是台灣商人追求財富的主要航道，人才、資金、技術，不斷由台灣流向中國。但去年開始，另一條跨過太平洋的新航道再次浮現，串連美國的軟體和服務，台灣的研發、整合，再跨過南海，擴散至越南、印尼甚至印度的製造基地。

《財訊》報導指出，過去 1 年，台灣經濟已經走到了 30 年來，首見的轉折點。當美中貿易戰走向白熱化，外界看衰台灣經濟，但美國卻正在加大力道，重新連結台美經濟，這股力量，將影響台灣未來十年的經濟發展。

以前的台商，早已習慣美國接單、中國出貨的貿易形式，但現在悄悄出現轉變了，一位資深貿易代表透露，過去半年裡，就連 AIT (美國在台協會) 對台灣的態度也變了。

今年 AIT 幾乎每天都在參加活動，美國官員一下子在台南，看好南台灣成為高科技重鎮；一下子又在工研院，要在智慧機械、智慧製造、循環經濟領域，加深合作。在今年經濟論壇上，AIT 官員更重批中國扭曲市場，反覆表示有意加深和台灣的經濟合作。

今年是「台灣關係法」40 周年，美台經濟的熱度也是有史以來最高。過去 1 年，美國大公司紛紛宣布在台投資成立研發中心。

谷歌今年在新北遠東通訊園區打造全新辦公大樓，副總裁 Rick Osterloh 證實，台灣已經是谷歌在亞洲最大研發中心，員工人數超過 2000 人。未來新大樓落成後，谷歌在台的員工數，還會再向上攀升，甚至翻倍。

6 月 27 日，美國晶片大廠高通也宣布要在竹科興建研發中心，要把 5G 測試、多媒體和行動 AI 三個研發中心放在這裡。過去 5 年，高通頻頻在中國設合資公司，今年卻轉變方向，開始投資台灣。

今年初，應材新廠開幕，應材總公司不但董事會成員來台，董事長還帶著董事會密訪工研院，一位知情人士透露，未來自駕車的時代，汽車的玻璃就是顯示器，許多新材料將會有機會。機械產業也透露，應材正跟台灣廠商接觸，培養新一波供應商。

AIT 經濟組代組長羅峻平表示，美國政府對產業政策參與沒那麼多，全讓市場決定，企業會決定要怎麼做。愛達荷州亞太區辦事處代表顏銀德則解釋，在美國，政府單位主要扮演協助者的角色，建立平台，而不是告訴企業「你往這裡走！」

羅峻平觀察，今年看到很多台灣半導體公司參與先進製造論壇，農業和汽車、5G 產業的公司也有，台灣在 5G 領域是走在前面的。美國商會也表示，美商對在台灣尋找產業人才很有興趣，對政府推出的五加二產業，反應相當正面。

台經院台灣歐洲中心主任葉基仁表示，未來全球貿易可能從 WTO 多邊協定為主，走向各國各自簽訂雙邊協定的新態勢，因此，各國都在尋找合作夥伴，不只美國，最近英國脫歐，有意向外拉幫結派，歐盟也怕台灣被拉走，近期頻頻拜訪，尋求合作，台灣機會很大。

美中衝突的現狀下，台美貿易應會快速升溫，台灣應該在世界秩序大轉變時，沉著布局，現在正是最關鍵的時刻。