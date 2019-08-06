貴金屬盤後─貿易擔憂加劇 黃金收高19美元 創六年收盤高點

中美貿易戰升高，引發了風險性資產賣壓，黃金的避險吸引力推升其價格上漲至六年高點。

近幾個交易日，黃金價格自今年低點上漲了約 15%，川普總統宣布對中國商品加徵關稅，中國誓言報復，兩國貿易戰加劇，支撑了黃金上漲。

週一，中國人民幣下跌至逾十年低點，跌破 7 元兌 1 美元關卡。投資人認為這顯示北京可能讓人民幣進一步疲軟，恐進一步加劇貿易緊張。

12 月黃金上漲 19 美元，或 1.3%，至每盎司 1464.60 美元，創 2013 年 5 月 9 日以來，交易最熱絡合約最高水準。

分析師說，黃金可望上漲至每盎司 1500 美元，一旦突破，下一檔重要壓力在 1650 美元水準。貿易戰，全球負利率環境，及企業獲利疲弱，為今年夏季黃金的利多。

9 月白銀上漲 12 美分，或 0.8%，至每盎司 16.34 美元，

美國股市重挫，亦有助支撑黃金。道瓊工業平均指數盤中大跌逾 800 點，或 3.2%。S&P 500 與 Nasdaq 均下跌逾 3%。

美國 10 年期債券殖利率下降至 1.738%，美元指數下跌 0.6%，均推升了黃金的吸引力。

分析師說，貿易關稅對經濟造成負面衝擊，且預期央行進一步降息，使得美元受到壓力，亦對黃金屬利多。

工業金屬交易錯綜。10 月白金上漲 7.50 美元，或 0.8%，至每盎司 860.50 美元。9 月鈀金下跌 14.30 美元，或 1%，至每盎司 1418.50 美元。

9 月銅下跌近 2 美分，或 0.6%，至每磅 2.555 美元。