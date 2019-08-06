上市櫃員工薪資全都露！半導體業含金量最高 8大產業薪資慘墊底

金管會今 (6) 日公布，我國上市上櫃公司揭露非主管員工薪資統計結果，上市櫃薪資冠軍都是半導體業，年薪分別為 122.8 萬元、97.2 萬元，堪稱含金量最高的行業；至於排名最後的上市公司是觀光事業，平均年薪 55.2 萬元；上櫃公司則是塑膠業 45.5 萬元，和半導體平均年薪相比，酬勞待遇幾乎腰斬。整體來說，有 8 大產業薪資在上市櫃中排名墊底。

金管會證期局副局長張振山表示，根據首次揭露的「非擔任主管職務的全時員工薪資資訊」為 107 年度申報資料，上市公司非主管全時員工人均年薪約為 100.8 萬元，上櫃公司部分則約 72.9 萬元。

台灣長年為低薪問題所困，但其實仍有不少行業基層員工平均年薪可高達百萬以上，根據統計資料，半導體上市公司平均年薪可達 122.8 萬元。

從產業別觀察上市公司表現，半導體業以年薪 122.8 萬元奪下冠軍寶座，其次是電腦及週邊設備業 120 萬元，至於 3 至 5 名則為塑膠工業（117.2 萬元）、油電燃氣業（117 萬元）及其他電子業（161.1 萬元）。

上市公司倒數 5 名則為：觀光事業（55.2 萬元）、玻璃陶瓷業（58.7 萬元）、橡膠工業（63.2 萬元）、紡織纖維業（63.7 萬元）以及生技醫療業（67.4 萬元）。

另觀察上櫃公司平均薪資最高的產業，半導體業以 97.2 萬元位居榜首，其餘第 2 至 5 名則為金融業（83.4 萬元）、建材營造業（81.2 萬元）、資訊服務業（80.7 萬元）和電腦及週邊設備業（76.9 萬元）。

至於吊車尾的 5 大產業分別為塑膠工業（45.5 萬元）、觀光事業（48.9 萬元）、橡膠工業（50.2 萬元）、航運業（53.3 萬元）及農業科技業（54.4 萬元）。

上市櫃薪資墊底的產業中，因為觀光和橡膠業重複，因此共有 8 大產業薪資最「薪酸」。

金管會表示，符合特定篩選指標的公司（如員工平均薪資低於 50 萬元等），需申報「公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明」，同時為循序提升員工薪酬資訊透明度，將自 2020 年起再增加揭露非主管全時員工的「薪資中位數」。