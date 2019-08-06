富邦VIX成防空洞！股價狂飆逾13% 成交爆60萬張天量

美中貿易戰惡化，且有擴大成匯率戰的跡象，不僅嚇趴美國股市，連帶也拖累亞股，市場避險氛圍再起，具避險效果的富邦 VIX(00677U-TW)）獲買盤點火，早盤最高逆勢狂飆超過 13%，午盤以前成交量已爆出超過 60 萬張天量，今天是否衝出百萬張量能，值得關注。

美股恐慌指數 VIX 衝高 39.64%，連結「標普 500 波動率短期期貨 ER 指數」的富邦 VIX 湧入避險買盤，推升股價最高來到 5.99 元，漲幅超過 13%，法人表示，投資人積極搶進具避險效果富邦 VIX ETF，昨天已經以 37 萬張大量坐上成交排行榜冠軍，今天更瘋狂爆量，11 點之前，已飆出超過 60 萬張天量，反應投資人對市況發展不樂觀，因此抱有波動更大的避險工具。

同樣今天也爆出大量的還有元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，受到避險買盤推升，午盤爆出 12 萬張成交量，與月均量 3.3 萬張相比，也放大約 4 倍，股價也逆勢上漲超過 1%。

法人指出，市場寄望美中貿易談判及聯準會降息，與先前預測有一段落差，想不到更糟的是貿易戰惡化，投資人自然湧入具避險效果的投資工具，來彌平投資組合的曝險部位，也凸顯市場擔心股市重挫可能會需要時間化解。

不過法人提醒，反向、槓桿類型 ETF 因有平倉，管理等費用侵蝕獲利，時間愈久與標的指數的表現連結度愈低，不宜長抱。