台股崩跌220點 創今年最大跌幅 摜破年線

美中貿易戰惡化，美股上演黑色星期一，日韓股市今 (6) 日也重挫，台股也難逃殺機，今天以 10304.88 點、大跌 118.53 點開盤，跳空摜破年線，且不到一分鐘，就下殺爆跌超過 220 點，創今年以來最大跌幅。

隨著美中貿易戰火猛烈，美國總統川普抨擊中國貨幣操控，中國則採取報復措施，宣布暫停採購農產品，並擬加徵關稅，貿易戰再度惡化。

美股恐慌指數 VIX 衝高 39.64%，殖利率曲線倒掛，造成美股暴跌，道瓊指數重挫 767.27 點，或 2.90%，收 25717.74 點。那斯達克指數下跌 278.03 點，或 3.47%，收 7726.04 點。標普 500 指數下滑 87.31 點，或 2.98%，收 2844.74 點。費城半導體指數更是崩跌 64.91 點，或 4.36%，收 1423.52 點。

台積電 ADR 收盤重挫 4.27%，台積電現股今天也跌超過 2%；而大立光今天除息，但隨台股盤勢，大立光重挫超過 3%，呈現貼息走勢，表現弱勢；鴻海也跌超過 2%。

整體電子、金融、傳產都一片綠油油，台股今天直接跳空摜破年線，且跌幅隨即擴大至逾 220 點，10300、10200 整數關卡接連失守，近 3 天把 6、7 月漲點全數吐光，且再度上演股期匯三殺。