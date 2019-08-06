10227保衛戰 台股失速列車找煞車！

美國總統川普的加稅「七傷拳」，不僅空襲國際金融市場，美股自己也倒地! 台股在連跌 5 天、4 個跳空缺口後，今天多方要守年線恐也辛苦。今日台股的重頭戲，將是股王大立光的除息，以及指數 10227 點的保衛戰。關鍵點位為 10227、10296、10371 點。

如今日跳空開低，10371 點為年線護城河，失守需提防列車繼續南下，而 10296 點為 10300 點關卡防線，再失守恐續往 10227 點回測。多方如欲展現強力抵抗，最好能在跳空開低後，迅速展現反彈力道，年線位置 10385 點最好能夠收上。在台指期部分，如再跳空跌破 10300 點，10277 點也未能挺住，需提防續往 10247、10209 點回測，而 10200 點以下的關鍵位置為 10171 與 10145 點。台指期如要展現抗跌力道，最好能挺住 10322 點。

在亞洲部分，今天一早北韓又試射飛彈，香港反送中活動也持續擴大，再加上人民幣正式「破 7」，貶破重要關卡，外資對亞洲股市匯市的態度，明顯出現提款走人，今年上半年以來買超台股的外資，又加上領了豐厚的現金股息，近日有加速外逃的跡象。而台股要先止跌，同樣必須搭配新台幣匯率回穩，新台幣匯率走勢也將成為觀察重點。

短線上，目前盤勢淪入空方掌控，且空方攻勢未停，多頭一路挨打，迄今未見像樣的抵抗。仍有不少投資人操作習慣是以作多為主，在大盤未見止跌訊號前，多單水位宜降至最低，才能避免在這波急殺探底過程中受重傷! 而盤勢止跌的訊號，如今天再出現往下跳空的缺口，最低要求必須回補，或是得留長下影線，明日再往上反攻，才有機會止跌。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)