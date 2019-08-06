〈5G公開說明會〉共頻規則不完整 NCC：將新增規定 商業彈性更大

NCC 今 (6) 日舉辦 5G 公開說明會，台灣之星認為，三共共頻規則仍不明朗，各家未來恐難合作，NCC 則指出，未來將新增規定，使商業彈性更大。

台灣之星法規暨漫遊互連處長王俊亦表示，目前共頻共網建構在商業合作上，並只針對特定業者，若後續小型業者競標頻寬不足 40MHz，大業者不願分享，將更壓縮小型電信業者生存空間。

元智大學助理教授葉志良認為，初期 5G 服務對象應是 B2B ，之後才與垂直場域合作，建設成本比 4G 高的情況下，共建、共網有其必要性，共頻規則目前尚無清楚定義，業者如何合作與未來模式，也是未來隱憂。

台灣大 (3045-TW) 法規處長吳中志建議，若未來同意共頻，建設義務中的自建 1000 台基地台、人口涵蓋率 50%，可以明定合作目標。

NCC 綜合規劃處處長王德威表示，5G 頻譜是以「電信法」為基礎，共頻是｢電信管理法｣，將針對共頻新增規定，讓業者取得頻譜、查驗時更容易進行，由於電信管理法商業彈性較大，因此，明年起將電信法與電信管理法接軌，明天委員會將針對三共原則形成共識，屆時再對外說明。

台灣通訊學會秘書長方修忠表示，若明年開始適用電信管理法，NCC 能否先公布下一波 5G 頻譜釋照時間、標的數量等，讓電信業有充分時間準備資金，NCC 則說，頻譜規劃仍積極協調中，還有下一波垂直場域也在討論。