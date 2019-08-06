人民幣中間價報6.9683創11年低 但仍優於市場預期

中國人行 6 日公告，人民幣中間價報 6.9683，下調 458 點。中間價貶值至 2008 年 5 月 20 日以來最低，降幅創 2018 年 7 月 20 日以來最大。

而雖然 6 日人民幣中間價下調 458 點降幅極大，但仍是優於市場預期，原先市場預期中間價降下調至 6.9871。

人行昨天的中間價報 6.9225，促使在岸、離岸人民幣均大跌，在岸人民幣昨日收報 7.0352，11 年來首度破 7。

人行放手讓人民幣貶破 7，激怒美國總統川普。川普週一直接抨擊這是「匯率操縱」，美國財政部也決定將中國列為匯率操縱國，為 1994 年以來首次。

針對匯率破 7，人行行長易綱 5 日晚間表示，無論是從中國經濟的基本面看，還是從市場供求平衡看，當前的人民幣匯率都處於合適水平。雖然近期受到外部不確定性因素影響，人民幣匯率有所波動，但他對人民幣繼續作為強勢貨幣充滿信心。

此外，人行也宣布，將於 8 月 14 日在香港發行人民幣央行票據共 300 億元，其中 3 個月期央行票據 200 億元，1 年期央行票據 100 億元。

由於川普在週一的推特上，也發表言論向聯準會施壓，旨在削弱美元，造成美元指數走弱，跌至 97.26。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，市場預計聯準會在 9 月會議上降息的機率為 100%，降息 50 個基點的機率從上週五的 1.5% 躍升至 30% 。