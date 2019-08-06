殖利率曲線倒掛 經濟衰退警鐘 分析師:「跌越多越該買」

美中貿易戰火猛烈，川普發起新一波「關稅戰」後，中國揚言反制報復影響，週一 (5 日) 宣布中國企業暫停採購農產品，10 年期與 3 個月期美債殖利率曲線倒掛，美國 10 年期公債殖利率降至 1.74%，創 2016 年 11 月以來新低，與 3 個月期美債殖利率差創 2007 年以來新高。

10 年期與 3 個月期美債殖利率降至歷史新低 (圖片: 彭博)

多數投資人預測 10 年期美債殖利率將繼續下滑，美國貝萊德投資長 Rick Rieder 表示，該公司預期 10 年期美債殖利率為 1.5%。

Columbia Threadneedle Investments 資深利率和匯市分析師 Ed Al-Hussainy 表示，他們預見了 10 年期殖利率進一步下跌的可能性，不過 Al-Hussainy 指出聯準會若再度降息，將可能有助於扭轉殖利率目前的走勢。

Al-Hussainy 甚至大膽地做出預測，他表示觀察殖利率曲線是否會掉到近乎 0% 的機率，要取決於貨幣市場的漲幅，以及 Fed 是否再度降息而定。

轉趨陡峭的殖利率曲線，將使投資人加碼壓住 Fed 會再次降息的可能性，以支撐新一波關稅戰和貨幣戰下的美國經濟。

標普指數走勢圖 (圖片: CNBC)

另一方面，美股受到連續幾週痛擊，使得投資人紛紛湧向避險標的，但小摩分析師 Mislav Matejka 卻預測，股市最終將出現反彈，現在正式買入好時機。

「跌越多越該買」。Matejka 補充解釋道，「我們觀察股市週期發現，在下一次美國經濟衰退之前，全球股市將進一步上漲」。

Matejka 表示「我們預測未來幾個季度就出現衰退，還為時過早，雖然 Fed 降息，但失業人數等衰退指標仍保持穩定」。