債券基金是首選？分析師提醒投資人應更加謹慎

今年全球資金湧入債券基金，但收益投資者仍應該謹慎行事。

根據美國銀行美林全球研究公司 (BofA Merrill Lynch Global Research) 的數據顯示，全球債券基金的淨買入在 2019 年達到 4550 億美元的驚人記錄。 相比之下，過去 10 年的流入資金為 1.7 兆美元。 下表列出了六支債券交易所交易基金，資產總額約為 1,700 億美元。

債券交易所交易基金列表 圖片: barrons

雖然部分的大量購買可能與追求收益的投資者有關，但目前的殖利率水準可能無法讓力求回報的投資者滿意。10 年期美國公債近期殖利率為 2.06%，低於去年 11 月的 3.2%。

根據 Bespoke Investment Group 過去一周的一份報告指出：「在資本充足且風險溢價很小的環境中，實際收益率幾乎低的讓人無法承受。」

由於利率較低再加上 FED 的降息傾向、全球經濟的放緩、一系列地緣政治的緊張局勢以及貿易戰和其他擔憂，固定收益基金的現金流正是有避險需求投資者的避風港。

貝萊德投資研究機構（BlackRock Investment Institute）全球首席投資策略師 Mike Pyle 表示：「即使收益率較低，債券在為市場其他部分的衝擊提供緩衝，仍然起了非常重要的作用。」

「投資組合能夠承受各種不利條件的能力至關重要，特別是在總體不確定性升高的時候。」Pyle 在上週的一份報告中補充道。

他特別指出主權債券，因為它們受到政府的支持，所以信用風險很小甚至是沒有風險。

Pyle 表示，政府債券可以幫助對沖地緣政治風險，包括全球經濟成長放緩和股市的大量拋售，以及通膨等長期擔憂。他表示，對財政部通膨保護證券（TIPS）的分配是對沖後者風險的方法之一。

政府債券避險能力的一個例子發生在英國於 2016 年 6 月投票離開歐盟之後。選舉結束後美國國債上漲。

10 年期美國國債的值利率從當年 6 月下旬的 1.56% 上升到幾週後的 1.36%。 而債券殖利率和價格走勢是相反的。

負責該公司全球固定收益團隊 Thornburg Investment Management 的 CEO Jason Brady 正在出清該資產類別。截至 6 月 30 日，143 億美元的 Thornburg 投資收益構建基金（TIBAX）的債券持有量略低於 10％。其餘大部分持有的是公司債券，但 Brady 也沒有看到更多政府債券的機會。

收益而言，Brady 和他的同事更喜歡支付股息的美國和海外股票。

Brady 表示，由於收益率如此之低，「投資者需要謹慎看待信用」，因為債券價格在沒有足夠收益率補償的情況下升值。 該基金持有的股票包括摩根大通（JPM），其收益率為 3.1%。 至今，銀行一直都有很大的收益。 截至 6 月 30 日該基金的其他持股包括 CME 集團（CME）和荷蘭皇家殼牌（RDS.A），收益率分別為 1.5% 及 5.1%。