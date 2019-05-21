匯豐擬在中國科研中心 增加近一千職位

英國匯豐控股 (0005-HK) 計畫在中國科技研發中心，增加逾 1000 個職位，以期擴大在全球第二大經濟體：中國的業務。

以資產來說身為歐洲最大銀行，總部位於英國倫敦的匯豐，將在廣州、上海和西安目前 7000 多個職位中，增加逾 14% 個工作崗位。

據匯豐資訊主管 Darryl West 表示，匯豐每年投資近 30 億美元於該公司的科技營運部門上，全球科技營運業務之員工總數達 4 萬，未來估計將增加 30 至 35 億美元，投資在科技部門之上。

匯豐看好中國在科技在金融產業上的結合，如金融支付、金融交易等環節，而中國又是全球重要市場，隨著客戶成長，這將關係到價值數十億美元的零售和企業銀行業務之市佔率。

「公司認為，中國市場潛力無窮，客戶大規模成長，因此我們將在這裡全面招募人才。」Darryl West 說道。

匯豐銀行去年在中國的零售銀行業務與財富管理業務之虧損，從 2017 年的 4400 萬美元擴大至 2 億美元，而該銀行希望透過此項對技術的投資，來扭轉這一局面。

位於廣州的匯豐銀行，可說是匯豐在中國的總部，員工多達 5000 人，且占了公司業務的 30%

匯豐執行長範寧 (John Flint) 表示，該銀行將在未來三年內在技術和中國等領域投資 150-170 億美元。