內外壓力打擊 港股週一重挫 將追平1997年以來最長連續下跌

由於經濟困境及不斷升級的街頭抗議活動打擊市場情緒，香港股市正持續下挫，預計將出現連續第 9 個交易日下挫，追平 1997 年「回歸」以來最長紀錄。

據《彭博》報導，MSCI 香港指數週一 (5 日) 早盤下挫 2.5%，房產、零售股及博彩股首當其衝，抗議者發動罷工、罷市及罷課「全港三罷」行動，數以百計進出香港的航班被取消，城市也陷於癱瘓。

港股今低開 438 點，開盤報 26480 點，早盤跌幅擴大至約 600 點，低見 26304 點，跌幅約在 2%。

港股連續重挫 (圖表取自彭博)

香港商業信心原本就因美中貿易戰陷於困局，而近期的抗議行動加劇了香港面臨的挑戰，因為此一行動阻礙了消費，也造成遊客大減。香港上季 GDP 收縮幅度更壞於預期，6 月零售銷售較去年同期大減 6.7%，IHS Markit 採購經理人指數跌至 2009 年以來最低。

與美元掛鉤的港幣週一微跌達 0.07%，至 7.8321 兌 1 美元，為 6 月 19 日以來最低。

上週美國總統川普宣布對中國商品加課關稅，預計進一步惡化香港前景。在此之前，香港特首林鄭月娥已表明，由於貿易戰對經濟增長造成壓力，她今年對香港經濟「沒有樂觀的空間」。

香港 VC 資產管理董事總經理 Louis Tse 認為，港股近期的展望，取決於恒生指數能否維持在 6 月的低點之上，相當於約 26762 點。

他表示，如果收盤低於此一水準，預計很多投資者會賣出，這將是壓垮港股最後一根稻草，造成進一步的下挫，將需要觀察底部在那裡。

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