邑錡縮時攝影機擴大出貨 下半年營收逐季走升

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收達 4482 萬元，月減 0.41%，年增 12.57%；累計前 7 月營收 3.88 億元，年增率 46.93%，邑錡加速縮時攝影、數位電子貓眼及相關週邊產品上市速度，法人估，今年營收將呈現逐季走旺走勢。

邑錡 7 月營收成長，主要受惠創新 ODM 業務擴大客戶基礎、單一接單金額提升等效益顯現帶動，整體出貨表現在於主要客戶 Vernier、Flir System 等備貨力道升溫與放量，透過與合作供應商將產品進入量產階段的 ODM 業務模式，有效降低品牌大廠研發投入費用及克服產品量產瓶頸。

邑錡認為，國際品牌持續追求產品多功能整合研發趨勢、全球產業受美中貿易戰因素影響，可望挹注創新 ODM 業務良好條件及品牌客戶轉單效益。

此外，邑錡近年積極放大自有品牌 OBM 業務營收規模，擴大 Brinno 品牌全球市占率提升，不僅加速縮時攝影、數位電子貓眼及相關週邊產品上市銷售時程，透過全球專業電子、建築等展會參展提升品牌知名度，今年也強化 Brinno 品牌於全球經銷通路產品教育訓練，並擬訂因地制宜行銷活動，隨著品牌知名度提升、將有機會為自有品牌 OBM 創造良好動能。

展望 2019 年第 3 季，邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益發酵、升溫帶動下，整體營運可望逐季成長，除創新 ODM 業務目前在手訂單無虞，邑錡持續擴大 Brinno 品牌全球市占率。