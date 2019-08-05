軟板廠備貨潮+MPI高頻材料出貨 FCCL廠7月營收升溫

台 FCCL(軟性銅箔基板) 廠積極爭取軟板廠採用 MPI 基板材趨勢，新揚科 (3144-TW)、台虹 (8039-TW) 今年以來都有新客戶加入並正式出貨，今年可望打破美商杜邦獨大局面，兩廠 7 月營收同步走揚，新揚科更以 2.81 億元，創歷史新高。

新揚科今年 MPI 基材出貨金額，將突破 3 億元，占營收比重約 10%，台虹也表示，全年將可達成 MPI 出貨 3 億元以上水準。

新揚科今 (5) 日公布 2019 年 7 月營收，達 2.81 億元創新高，月增 15.85%，年增 12.96%，累計前 7 月營收為 15.9 億元，年增 9.8%，法人看好，今年全年可望挑戰 30 億元大關。

台虹方面，7 月營收 7.49 億元創 8 個月來新高，月增 7.83%，年減 22.23%，主要是去年同期有太陽能材料出貨墊高比較基期，台虹前 7 月營收 42 億元，年減 21.47%。

新揚科第 2 季營收亮眼，季增 38.01%，第 3 季營收將持續攀升，可望改寫歷史新高，同時，新揚科並規劃進一步擴廠，其中去年第 4 季完成新增 10 萬米平方產能，雙面板月產能達 40 萬到 45 萬米平方，單面產品產能約 10 萬米平方到 15 萬米平方，公司計畫，明年台灣還將新增 1-2 條產線。

新揚科主要產品為無膠式軟性銅箔基板及背膠膜、純膠產品，針對高頻高速傳輸需求，也開發 MPI 材料，並已出貨客戶，法人估，今年 MPI 材料營收比重上看 10%，MPI 產品在中國手機、美系品牌等非手機產品應用上，已獲認證並開始出貨。