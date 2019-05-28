〈台北國際電腦展〉邑錡新配件上場 縮時攝影機有更多情境應用

縮時攝影機製造商邑錡 (7402-TW) 今年業務成長兩大主軸，鎖定自有品牌產品銷售推動，及創新 ODM 產品開發，並積極推動縮時攝影技術，延伸在不同領域上。

邑錡的縮時攝影產品，過去多應用建築上，公司在今 (28) 日起展開的台北國際電腦展中，展示應用在藝術、手作工藝領域等縮時原創作品，並推出自主開發的輔助配套多功能脚架。

邑錡旗下 Brinno 品牌，在今年夏天將推出全新「創意縮影套件」，其中「賦能」系列產品，具電池續航力及高清影像技術，配套脚架靈活捕捉任何拍攝視角，協助展現創作過程的完整記錄。

邑錡表示，除縮時攝影機的功能展示之外，並展出合作工坊的展會施工、西點烘焙、手工皂製作、美甲、多肉植物、乾燥花圈等手作工藝等縮時短片。

邑錡今年自有品牌業務進展將較往年銷售加速去加速，除已完成縮時攝影產品韌體開發，推出結合 Wi-Fi、Full HD 以及手機影片編輯 App 等功能於一身的高規格縮時攝影相機，更著眼於智慧居家安控趨勢明確，有望挹注自有品牌數位電子貓眼良好銷售環境。

邑錡 2019 年首季稅後純益為 802 萬元，單季每股純益 0.36 元，邑錡 4 月營收更以 7647 萬元創新高。

邑錡也正同步優化全球品牌經銷結構，透過超過 70 個經銷代理銷售全球各地，除深耕建築工業市場，積極推動市場汰舊換新商機，並陸續拓展縮時攝影多元應用需求開發。