邑錡OBM與ODM產品出貨雙旺 5月營收6123萬元年增近6成

縮時攝影機製造廠邑錡 (7402-TW) 第 2 季業績竄升，4、5 月營收累計已達 1.37 億元，超越去年第 2 季的 1.18 億元；邑錡今 (5) 日公布 5 月營收達 6123 萬元，月減 19.92%，年增 58.9%，主因在於創新 ODM 與自有品牌 OBM 雙業務出貨動能強勁。

邑錡累計 1-5 月營收達 2.99 億元，較去年同期成長 65.9％。

邑錡表示，今年創新 ODM 業務受惠美系新客戶訂單，將較去年明顯成長，且持續優化客戶結構，以高附加價值利基市場的品牌客戶為基礎，赢得移動加密傳輸裝置新客户，已進入試量產，帶動 5 月整體創新 ODM 業務銷售較去年同期大幅成長 91.4％。同時，自有品牌 OBM 業務在新款 TLC 賦能系列縮時攝影與配件套組上市銷售表現持續攀升，皆帶動 5 月營收續創歷年同期新高。

邑錡指出，邑錡以「設計 + 製造量產」之創新 ODM 業務模式，不斷培植潛在億元級客戶契機，同時優化合作生產供應鏈管理，整體產能稼動率得以上升，展現經濟規模效益，挹注營運獲利表現。另外，在全球產業鏈受中美貿易戰衝擊下，國際客戶多策略思考轉移訂單產地免受波及，公司創新 ODM 業務之長期合作供應商多為台灣廠商，可望受惠客戶轉單效益，挹注公司良好營運現金流，增添未來營運成長動力。

邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品效益的在第 2 季持續發酵、升溫，有望創造整體營運逐季成長的強勁動能。除創新 ODM 業務目前在手訂單無虞，另一方面，歐洲智慧門鎖創新公司 Friday 產品開始逐漸恢復出貨，有助於帶動 ODM 訂單出貨表現，邑錡將進一步與 Friday 洽談深度合作，整合智能門鎖與 Brinno 數位電子貓眼產品，攜手打造智能居家監控閉環生態鏈，亦積極拓展縮時攝影多元應用需求開發，擴大自有品牌 OBM 業務銷售表現。