搭機注意！香港805罷工 台港往返今日取消52航班

香港 805 罷工登場，不僅陸地交通嚴重癱瘓，香港機場也受到影響，長榮 (2618-TW)、華航 (2610-TW)、華信、國泰及香港航空都發出取消部分航班訊息，根據統計，台灣往返香港今 (5) 日共取消 52 航班，請準備搭機的民眾要特別注意。

反送中民眾發起「三罷」，即是罷工、罷市、罷課，要求港府回應五大訴求，首波行動由航空業發起，超過 3000 名員工響應集體請病假，香港國際機場航班大受影響。

長榮表示，受香港機場作業管制影響，今天桃園 - 香港 BR867 及香港 - 桃園 BR868 取消，其餘往返桃園 - 香港航班目前維持正常運作，另外，香港市區及碼頭預辦登機暫停服務。

華航今天則取消 7 航班，延遲 1 航班，分別取消 CI919/920 台北往返香港、CI935/936 高雄往返香港、CI7863 台南 - 香港、CI671 高雄 - 香港 - 雅加達、AE986 香港 - 高雄；延遲的則為 CI672 雅加達 - 香港 - 高雄。

華信航空也表示，受香港機場流量管制影響，今天取消台中往返香港航班共 6 班，分別是 AE1817/1818、1841/1842、1831/1832。

國泰航空的部分，目前被取消往來台灣 - 香港的國泰及國泰港龍航空共 31 航班，分別是今天台北飛香港的 CX403、KA485、CX467、CX485、CX473、KA483、CX479；台中飛香港 KA491；高雄飛香港的 KA453、KA433、KA443、KA437、KA455；香港飛台北 KA486、 CX406、CX484、CX472、KA482、CX402、CX478、CX468；香港飛台中的 KA490；香港飛高雄 KA430、KA432、KA422、KA436 和 KA454。

香港航空台北往返香港共有 6 班取消，分別為 HX264/265、HX1868/1867、HX282/283。香港大罷工預期恐僵持多日，提醒近期欲前往的旅客，航班多有取消或延誤，出發前請注意航空公司官網最新異動資訊。