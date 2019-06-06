〈王品股東會〉陳正輝：王品品牌不等於任何一人 今年開店重質不重量

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (6) 日召開股東常會，小股東在現場大喊王品加油，但也坦言對王品集團的認識，還是停留在前董事長戴勝益，董事長陳正輝對此表示，王品要永續經營下去，勢必不可能等於任何一個人，須持續建立好制度強化永續經營，王品也不可能等於陳正輝；而今年也將不再大量開店，重質不重量。

小股東在股東會中指出，自己是王品迷，去年個人還加碼 22 張股票，目前已持有 142 張，一年吃 100 多家王品集團的店，肯定王品的經營，尤其「石二鍋沒什麼缺點，就是等太久」，並在現場大喊王品加油。

陳正輝對此表示，相信這名股東持股那麼多，對王品是愛之深責之切。

陳正輝說，兩岸經營體質調整已告一個段落，在中國採「多品牌少店數」策略，今年著重在日料，目前已有 3 個日本料理品牌瞄準不同價格帶經營，可發揮綜效，同時也會維持一定的展店速度，全年中國將再開 16-18 家據點。

在台灣，王品台灣執行長李森斌則說，台灣不再大量開店而是穩健開店，展店焦點放在石二鍋，同時關掉體質較差的店，「今年重質不重量」。

王品今日股東常會中通過 107 年度營業報告書及財務報表案，以及股利分配案，每股將配現金股利 4.5 元，配息率近百分之百，陳正輝說，此為王品有史以來最高的配息率。