別急著跑！Cramer：中美貿易戰火燙 這六大企業反而可趁機買進

CNBC 知名財經主持人 Jim Cramer 認為，雖然美中貿易戰不斷升級，但投資者不必急急忙忙拋售全部投資組合，因為此回大跌將為不會遭受新關稅衝擊的企業製造買進機會。

他稱，「大盤可能走低，但如果你夠有耐心，你就能挑到很多甜甜價的熱門股，但可能不是黃金股。就目前來說，就是不看不理，如果你現金不夠，或許在你收益很高的類別先了結一點現金，然後準備在股市經歷痛苦的調整時買進一些。」

他點名一些企業：

1. 科技和資安股

「扣除手機類別後，在經濟放緩之際，科技股值得買進。」他提到

Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和 Netflix (NFLX-US)，因為這些企業沒有在中國營運業務。

「關稅可以讓亞馬遜 (AMZN-US) 更有價值，因為實體店面容易受衝擊，而亞馬遜是一個較便宜的替代品。」

他強調資安股也適合這個環境，他尤其強調 CyberArk 和 Cisco (CSCO-US)，因為這些公司的業務已經出走中國。

2. 金融科技股

「經濟放緩時期，大型銀行股往往被認為很脆弱，但資金管理者仍需要金融曝險，所以他們會轉向金融科技， MasterCard 和 Visa (V-US) 沒有信用風險，所以他們是資金的大吸鐵。」

3. 有規模的大型公司

Cramer 點名肯德基和必勝客的母公司 Yum Brands (YUM-US)，該公司公布獲利優於預期後，股價收漲近 4% 並登上 52 週高點。

零售業巨頭 Costco 也是值得買進的資產，「這不在中國，我們去年就看到這點，之前的關稅對他們的財報數據沒有影響。」

4. 國防承包商

他稱這一類股上漲是「自然反應」，例如 L3Harris，「這是我這一類別中的最愛，而且我覺得它仍然很便宜。」

5. 製藥股

派息良好的藥廠也是可以買進的標的，「默克 (MRK-US) 有了迄今最棒的一季，很值得考慮，還有諾華製造 (NVS-US) 的數字也很棒。」

6. 黃金

投資者需要有一些黃金曝險，這是在經濟混亂時期的保險，經典的財富避風港。Cramer 建議可以買進 Agnico Eagle Mines (AEM-US) 和 Barrick Gold (GOLD-US) 這兩檔。