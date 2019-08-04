年底5G頻譜競標 中華電標金無上限 台灣大、遠傳相對保守

面對年底 5G 頻譜競標，電信三雄態度大不同，中華電 (2412-TW) 不但展現競標決心，以 3.5GHz 頻段、首家開台電信業者為目標，也是首家明確說明 5G 資本支出高峰時間，估落在 2022 年至 2024 年，相比之下，台灣大 (3045-TW) 認為，若競標結果不合理，可能不會標滿，而遠傳 (4904-TW) 則尚未表態，態度相對保守。

NCC 規定 5G 得標者的建設義務，包括 3.5GHz 頻段得標者，不論標到多少頻譜，5 年內至少建 1000 個 5G 基地台，涵蓋全國人口比例至少 50%；28GHz 頻段得標者，建置 375-3000 個 5G 基地台，對電信業來說，建設成本上看 5000 萬元，競標前難以與其他業者合作，加上標金底價尚未公布等因素下，壓力仍不小。

法人表示，目前五家電信均宣布參與年底的 5G 頻譜競標，其中，中華電及台灣大都把目標擺在 3.5GHz 頻段標滿 100MHz，中華電更宣示標金無上限，另外，遠傳則考慮競標規章尚未公告，對於後續資本支出及頻段，尚未鬆口。

中華電董事長謝繼茂曾表示，標金金額沒有上限，朝最有效率的頻寬設計，目標競標半年後開台，挑戰電信業第一，總經理郭水義則表示，今年資本支出約 290 億元，預估明、後年資本支出將持平，直到 2022 年後，5G 的資本支出將攀到高峰。

台灣大總經理林之晨指出，由於 3.5GHz 頻段最能發揮 5G 效益，因此將以合理的價個標滿 100MHz，但若最終標金不合理則不會標滿；遠傳總經理井琪則認為，由於 5G 競標詳細規章尚未公告，較以難評估 5G 資本支出，加上建設義務，對於資本支出謹慎看待。