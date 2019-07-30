〈台灣大5G超盟〉總座：5G服務供應商 將成下一個兆元產業

台灣大 (3045-TW) 今 (30) 日在新莊棒球場舉辦「5G 超盟」誓師大會，集結近百家企業，包括國內外電信設備商、手機製造商、新創與研發團隊等，總經理林之晨表示，5G 時代除設備、零組件製造商可出口，還要讓 5G 服務商推向國際，有信心成為下一個兆元產業。

林之晨說明，取名「超盟」有兩個意思，一是運動意涵，二則是希望， 5G 超盟能帶著成功經驗，打造成出口產業。

林之晨指出，由於零售業每年產值 4 兆元、服務業每年產值 3 兆元，未來導入 5G 應用後，服務供應商也能擠進兆元產業，且未來 2-3 年能推向國際，銷售給國外業者。

林之晨表示，5G 頻譜釋照後，將以特定區域發展應用，其中，新莊棒球場內，未來現場球迷能顛覆過去看球體驗，技術長郭宇泰進一步指出，球賽搭配 VR 轉播設備與影像傳輸技術，可提供球迷高清即時 VR 影音體驗，包括 VR 360 多視角賽事、互動時間切片、立體 VR 球場導覽等影音服務，另外，還有影像自助結賬系統、智慧停車等。

「5G 超盟」誓師大會中，展出 3 大主題區，包括 5G 通訊、智慧球場及智慧生活，其中，5G 通訊由 Nokia 領軍，打造全台第 1 座有 5G 實驗網的智慧棒球場；智慧球場結合科技與運動的酷炫應用，包括 AR 及全息投影技術等；智慧生活則展示 4D 智慧販賣機，透過氣味刺激消費者購買慾，及支援多種行動支付功能。