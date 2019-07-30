〈台灣大5G超盟〉總座：將以合理標金標好標滿 籲政府應鼓勵三共

年底 5G 競標頻譜，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (30) 日在 5G 超盟誓師大會後表示，內部設定合理的標金標滿 100MHz 頻寬，加上基地台建置，總投資金額上看 5000 萬元，而現行的共頻、共網、共建法規，恐讓業者難有合作空間，呼籲政府應鼓勵三共。

年底將競標 5 頻譜，林之晨表示，目前公司內部設定合理的標金，希望以合理的價位，在主流頻段 3.5GHz 標滿 100MHz，但他也留伏筆，若最終競標結果不合理，台灣大可能不會標滿。

根據 NCC 規定，3.5GHz 頻段得標者，不論標到多少頻譜，5 年內至少建 1000 個 5G 基地台，涵蓋全國人口比例至少 50%；28GHz 頻段得標者，建置 375-3000 個 5G 基地台，林之晨認為，儘管 5 大電信業者各標 10MHz，至少有 5000 個基地台，但 5G 基地台密度不只是 4G 的 15 倍，電力也將多出 45 倍，呼籲各電信業者應該共用基地台。

建設成本方面，林之晨推估，一個 5G 基地台建設成本約 500-1000 萬元，建設成本將上看 5000 萬元，

此外，3.5GHz 頻段共 270MHz 頻寬，劃分成每 10MHz 為 1 個單位，共 27 個標的物，林之晨表示，因頻寬與基地台需相互有連結，目前最大問題在於 5 大電信各自標頻寬，恐變成支離破碎，最後要連成 100MHz 將相當困難。

展望 5G 發展，林之晨表示，年底 5G 釋照後，未來 12 個月將啟動商轉，24 個月可看到 5G 相關服務陸續出現，整個產業鏈成熟至少要 10 年時間，盼台灣大在前期是業界領頭羊，成熟階段變成各垂直領域的應用服務商。