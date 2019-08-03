美俄冷戰期「中程飛彈條約」告終 新一波軍備賽來臨!

美國白宮週五 (2 日) 正式宣布結束冷戰時期與前蘇聯簽訂的「中程飛彈條約」(Intermediate-range Nuclear Forces Treaty，INF)，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 歸咎俄國不斷蓄意違反條約，再加上上中國日益壯大的軍武威脅，美國表示退出 INF 條約即日起生效。

俄國外交部也宣布條約已根據美國的倡議而失去條約效力，不過俄國表示美國此舉是為了開發新導彈而設下的「伎倆」，這份跨時代性的冷戰時期寶貴限武條約從此告終。

1987 年冷戰時期，當時的美國總統雷根 (Ronald Reagan) 與前蘇聯領導人戈巴契夫 (Mikhail Gorbachev) 簽訂了 INF 條約，承諾雙方不得生產或試驗新的射程介於 500-5500 公裡之間的陸基彈道導彈及巡航導彈，且一旦發現需要全面銷毀。以此約束兩大國核武。

過去 6 年以來，美國不斷呼籲俄國遵守該協議，INF 條約告終，令許多人擔憂歐洲與亞太地區將掀起一波新的軍備競賽，聯合國秘書長 Antonio Guterres 表示：「全球失去制約核戰開打的一項關鍵機制，可能各國飛彈威脅將加劇」

德國外交部長馬斯 (Heiko Maas) 則指出條約失效，表示全球將進入新一波軍備戰，並警告「歐洲正面臨部分威脅」，不過他表示歐洲並不會參與進新的全球軍備競賽，以此減低民眾的擔憂。

Maas 也呼籲，中國和印度也將納入這一波新的裁軍協議中，聲稱中國目前正積極發展現代化武器，因此中國將會是全球限武關鍵。