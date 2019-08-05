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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱      日期     地                    點
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*2881  富邦金        20190806 台北市中山北路二段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓十4樓大禮堂)
*1787  福盈科        20190807 桃園市大園區大園工業區民生路101號(大園工業區服務中心2樓會議室)
*6693  廣閎科        20190807 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
 5487  通泰          20190809 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)
*6656  宬世環宇      20190809 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室)
*8041  東精電        20190812 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
*4806  昇華          20190813 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
 6131  悠克          20190813 臺北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室)
 6566  創益          20190814 台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1
*4726  永昕          20190815 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室
*3430  奇鈦科        20190816 台北市大安區新生南路三段30號
*4563  百德          20190816 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
*3431  長天          20190820 新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓
*6637  醫影          20190822 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓-噶瑪廳202會議室)
*6680  鑫創電子      20190822 新北市中和區中正路736號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
*5321  友銓          20190823 桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
*3321  同泰          20190826 本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓)
*8080  奧斯特        20190827 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
*1262  綠悅-KY       20190828 臺北市忠孝東路3段1號集思北科大會議中心
*4580  捷流閥業      20190828 新北市土城工業區服務中心(地址：新北市土城區三民路4號3樓)
*3523  迎輝          20190829 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)
*6580  台睿          20190902 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
*6240  松崗          20190906 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)
*5487  通泰          20190911 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)
*6464  台數科        20190911 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
*6706     惠特          20190919 台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)
 1603  華電          20190930 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
 1213  大飲          20191003 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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