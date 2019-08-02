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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         51912         0    00677U 富邦VIX               -84615         0  
0056   元大高股息             11241    -26750    00632R 元大台灣50反1         -57405         0  
00642U 元大S&P石油             4274         0    3481   群創                   -9821    -66698  
2301   光寶科                  2510      2326    2337   旺宏                   -5350     19544  
00633L 富邦上証正2             2397         0    00673R 元大S&P原油反1         -4791         0  
00637L 元大滬深300正2          2365         0    2891   中信金                 -4547    -27021  
0050   元大台灣50              1992     13628    2834   臺企銀                 -4047    -19598  
00655L 國泰中國A50正2          1481         0    2888   新光金                 -3993    -31525  
00675L 富邦臺灣加權正2         1264         0    2409   友達                   -3600    -65733  
00766L 台新MSCI中國正2         1241         0    2887   台新金                 -3595       224  
8213   志超                    1146      1003    2882   國泰金                 -3364    -20928  
00663L 國泰臺灣加權正2         1022         0    2002   中鋼                   -3081    -12606  
00671R 富邦NASDAQ反1           1005         0    2330   台積電                 -2761     12611  
5469   瀚宇博                  1000      4591    00664R 國泰臺灣加權反1        -2756         0  
00631L 元大台灣50正2            952         0    00708L 元大S&P黃金正2         -2749         0  
00638R 元大滬深300反1           935         0    2883   開發金                 -2663    -11699  
2890   永豐金                   909      7743    2317   鴻海                   -2386    -10652  
2323   中環                     709       987    2344   華邦電                 -2354     20568  
2367   燿華                     695      6233    1529   樂士                   -2131     -2698  
8046   南電                     674       576    2356   英業達                 -2080     -5082  
00640L 富邦日本正2              660         0    3231   緯創                   -1960     -1177  
2408   南亞科                   655      9571    2618   長榮航                 -1932    -15596  
1605   華新                     654      -752    5880   合庫金                 -1879     -7136  
5607   遠雄港                   632       573    1301   台塑                   -1812     -4890  
2329   華泰                     617      -506    00669R 國泰美國道瓊反1        -1772         0  
00653L 富邦印度正2              544         0    2886   兆豐金                 -1744     -5751  
2520   冠德                     534       247    1101   台泥                   -1705    -16885  
00634R 富邦上証反1              500         0    3017   奇鋐                   -1489     -2600  
4906   正文                     483      2189    2379   瑞昱                   -1352     -2327  
6239   力成                     441      -737    2610   華航                   -1293     -5965  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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