◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 51912 0 00677U 富邦VIX -84615 0 0056 元大高股息 11241 -26750 00632R 元大台灣50反1 -57405 0 00642U 元大S&P石油 4274 0 3481 群創 -9821 -66698 2301 光寶科 2510 2326 2337 旺宏 -5350 19544 00633L 富邦上証正2 2397 0 00673R 元大S&P原油反1 -4791 0 00637L 元大滬深300正2 2365 0 2891 中信金 -4547 -27021 0050 元大台灣50 1992 13628 2834 臺企銀 -4047 -19598 00655L 國泰中國A50正2 1481 0 2888 新光金 -3993 -31525 00675L 富邦臺灣加權正2 1264 0 2409 友達 -3600 -65733 00766L 台新MSCI中國正2 1241 0 2887 台新金 -3595 224 8213 志超 1146 1003 2882 國泰金 -3364 -20928 00663L 國泰臺灣加權正2 1022 0 2002 中鋼 -3081 -12606 00671R 富邦NASDAQ反1 1005 0 2330 台積電 -2761 12611 5469 瀚宇博 1000 4591 00664R 國泰臺灣加權反1 -2756 0 00631L 元大台灣50正2 952 0 00708L 元大S&P黃金正2 -2749 0 00638R 元大滬深300反1 935 0 2883 開發金 -2663 -11699 2890 永豐金 909 7743 2317 鴻海 -2386 -10652 2323 中環 709 987 2344 華邦電 -2354 20568 2367 燿華 695 6233 1529 樂士 -2131 -2698 8046 南電 674 576 2356 英業達 -2080 -5082 00640L 富邦日本正2 660 0 3231 緯創 -1960 -1177 2408 南亞科 655 9571 2618 長榮航 -1932 -15596 1605 華新 654 -752 5880 合庫金 -1879 -7136 5607 遠雄港 632 573 1301 台塑 -1812 -4890 2329 華泰 617 -506 00669R 國泰美國道瓊反1 -1772 0 00653L 富邦印度正2 544 0 2886 兆豐金 -1744 -5751 2520 冠德 534 247 1101 台泥 -1705 -16885 00634R 富邦上証反1 500 0 3017 奇鋐 -1489 -2600 4906 正文 483 2189 2379 瑞昱 -1352 -2327 6239 力成 441 -737 2610 華航 -1293 -5965 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股