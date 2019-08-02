〈京城銀法說〉市場瞬息萬變 上半年減碼台股 購入國內公債

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日召開法說會，今年資本市場瞬息萬變，京城銀上半年已減碼台股，近期購入較多國內公債，雖然今年有超過 1 億美元的海外債到期，但要尋找再投資標的不易，將伺機等待機會。

美國聯準會降息，京城銀財務部協理吳至人表示，京城銀淨利差 (NIM) 自去年底的 1.86%，降到 1.72%，降息後，資金成本壓力將有所緩解，可望帶動淨利差好轉；而對債券整體評價利益則有好有壞。

媒體也關切台灣是否有跟進降息空間？京城銀董事長戴誠志表示，現在存款利率已經低到 0.6-0.7%，存款戶都已經幾乎享受不到利率了，預期應該不會降息，若降息，是象徵性多於實質性，他甚至妙喻「再怎麼降，就像讓稀飯更稀而已。」

京城銀上半年減碼台股，台股水位從 50 幾億降到約 42 億元，未實現獲利近 21 億元，目前有近 39 億元放在交易部位，這部分會影響損益，因此台股操作會相對謹慎，戴誠志說「目前水位很舒服，部位變化不會太大。」此外，近期購入較多國內公債，但整體利息收益仍增加。

京城銀上半年國內債投資金額 418.57 億元，較去年底增加 6.71%，平均存續期間自 5.41 年提升至 5.68 年，平均收益率自 1.09% 降至 1.05%。海外債投資金額 12.05 億美元，較去年底減少 3.14%，平均存續期間自 5.73 年增至 6.19 年，平均收益率自 5.69% 降至 5.66%。

吳至人表示，上半年海外債約 1 億多美元到期，下半年還有近 2 千萬美元將到期，雖然今年有超過 1 億美元的海外債到期，但要尋找再投資標的不易，將伺機等待機會。