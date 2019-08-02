〈欣銓法說〉Q2純益季增44% EPS 0.56元 上半年0.94元

晶圓測試廠欣銓 (3264-TW) 今 (2) 日召開線上法說，並公布第 2 季財報，走出第 1 季客戶庫存調節的需求谷底，第 2 季營運回穩，稅後純益 2.61 億元，季增 44.2%，年減 28.5%，每股純益 0.56 元；上半年稅後純益 4.43 億元，年減 33.8%，每股純益 0.94 元。

欣銓第 2 季合併營收 19.81 億元，季增 11.7%，年減 2.3%，毛利率 32.1%，季增 7.2 個百分點，年減 0.1 個百分點，營益率 19.6%，季增 6.6 個百分點，年減 1.4 個百分點；稅後純益 2.61 億元，季增 44.2%，年減 28.5%，每股純益 0.56 元。

欣銓上半年合併營收 37.54 億元，年減 5.2%，毛利率 28.7％，年減 2.2 個百分點，營益率 16.5%，年減 3.4 個百分點；稅後純益 4.43 億元，年減 33.8%，每股純益 0.94 元。

從客戶類別來看，今年上半年欣銓 IDM 客戶佔比達 60.3％，年減 7.2 個百分點，IC 設計廠占比則增加近 7 個百分點、達到 36.5%，主要受惠美國對華為祭出禁令後，中國加速發展自有半導體產業力道，推升需求成長。從產品別來看，晶圓測試 83.2%，封裝後測試為 16.6%。

若從應用來區分，今年上半年欣銓 General MCU 營收占比 23.4%，ATV/security 23.7%，RF IC 為 16.5%，通訊 / 傳輸 17.4%，其他則為 19%。其中，僅 MCU 受到半導體需求走疲影響，營收比重較去年同期減少，其餘均增加。