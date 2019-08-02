外資大逃殺狂賣超近200億元 台幣重挫近2角 貶幅13個月來最大

受到美中貿易戰戰線擴大的衝擊，台股今 (2) 日遭到內外資全力拋貨，外資更是大逃殺，造成股匯雙殺局勢，終場加權指數收跌 182.71 點至 10549.04 點，外資在集中市場賣超達 196 億元，創去年 12 月 7 日以來單日賣超最多，也造成台幣重挫 1.96 角至 31.378 元，貶幅 0.62%，創去年 6 月 20 日以來單日最大。

台幣今日以 31.26 元、貶值 7.8 分開出後，越走越低，午盤過後貶值壓力進一步擴大，最低來到 31.393 元，終場兌一美元以 31.378 元作收，貶值 1.96 角，貶幅 0.62%，為逾 13 個月來最大，而台北外匯經紀公司成交值再次放大至 17.13 億美元，則是 6 月 20 日來單日大量。

台灣央行對此指出，韓元今日貶幅 0.79%，仍高於台幣，而人民幣也有 0.5% 的貶幅，也就是說，台幣走勢並未與主要亞幣脫鉤。

不過，日圓因具避險效果，吸引國際避險資金進場，反而強勢升值 2.09%。

匯銀人士指出，由於今日人民幣重挫，不排除中國可能是準備要透過人民幣貶值來緩和美國關稅對中國經濟的影響，在台幣和人民幣具高度連動性之下，需密切關注人民幣能否「保 7」，一旦破此心理關卡，台幣恐將更趨於弱勢，並導致外資擴大流出，但若市場開始預期聯準會降息，就會對主要亞幣產生支撐力道。