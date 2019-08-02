〈美祭中新關稅〉孫明德：聯準會續降息可能性增 金融市場不完全悲觀

美國總統川普宣布，將再對剩下 3000 億美元中輸美商品加徵 10% 關稅，9 月 1 日起生效，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德今 (2) 日對此表示，加稅消息不令人意外，但市場已不如 5 月那麼恐慌，預料美國聯準會 (FED) 後續降息可能性提高，金融市場不完全悲觀。

孫明德指出，從美股來看，5 月 7 日美股大跌 473 點，11 日加稅確定上路後，5 月 13 日再跌 617 點，但昨晚美股上下震盪，最後下跌 281 點，跌幅似不像前次那麼恐慌。

對於國內的影響，在新一波貿易戰開始後，孫明德認為，台灣經濟將大洗三溫暖。

其中，上半年對台灣幫助最大的民間投資，可望因此再加溫，帶動台電子產業在台出口表現，加上下半年比較基期低，使經濟成長率仍可有不錯表現。

不過，須關注，美國最後一波關稅是否對在中國生產的手機和筆電課稅，或納入豁免清單，這將對在中國生產的台灣電子大廠產生立即且直接的影響。

至於非電子業，孫明德指出，上半年台灣資通訊產品出口雖有 19.3% 成長，但金屬、塑橡膠和化學等出口均衰退兩位數，機械、光學和電子表現也不理想，因此，須高度關注新一波貿易戰對非電子產業的營運衝擊。

另外，貿易戰對股市造成波動，加上陸客來台自由行無預警遭限縮，都可能對國內民間消費產生衝擊，金融、零售和觀光等產業須小心因應。

孫明德也指出，貿易戰再擴大，不排除將再使亞洲匯率產生變化，加上聯準會可能再降息，匯率方向並不明確，令台灣央行和廠商的挑戰將大於第二季。