〈欣銓法說〉Q3可望維持過往旺季軌跡 看好5G帶動RF需求

晶圓測試大廠欣銓 (3264-TW) 今 (2) 日召開線上法說，展望下半年，欣銓表示，第 3 季可望維持過往傳統旺季的營運軌跡，惟市況變動大，旺季力道如何，仍須觀察，但看好 5G 發展將帶動 RF 業務需求，後市展望看俏。

欣銓第 1 季產能利用率不到 8 成，第 2 季回升至約 85%，欣銓表示，客戶需求雖可能持續受庫存調節影響，但目前看來，第 3 季仍可維持過往傳統旺季的營運軌跡，惟市況變動大，旺季力道如何，仍需再觀察。

欣銓 2016 年購併射頻測試大廠全智科，近來受惠 5G 發展，對 RF IC 需求增加，推升今年上半年欣銓 RF IC 營收占比，從去年同期的 13.3% 成長至 16.5%。

欣銓表示，5G 發展剛起步，目前許多既有的 4G 項目，仍需更精緻的封裝形式，測試專案也要配合，目前 5G 有小量專案開始進行中，物聯網也需用到 RF，對 RF 後市相當看好。

此外，欣銓新工一廠 (鼎興廠) 二期廠房今年 6 月初動土，二期廠房主要著眼半導體產業數據驅動的應用創新發展趨勢，欣銓表示，盼能在 2020 年 11 月完工，並完成無塵室等設備機台佈建，預計 2021 年正式投入量產。