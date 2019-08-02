台股盤中—加徵關稅利空襲擊 爆量下跌 一度重挫逾200點

受美國總統川普發文，將從 9 月起再加徵新關稅的利空消息影響，台股今 (2) 日開盤跳空直接摜破季線，電子三雄同步走弱，台塑四寶等傳產權值股持續下挫，國泰金、富邦金等權值股也在盤下遊走，指數盤中一度重挫 205 點，爆量下跌，估今日成交量約 1800 億元。

台股今日開盤下跌 90.47 點，以 10641.28 點開出，盤中最低下探至 10524.68 點。電子三雄方面，全數開低走低，台積電跌幅逾 2%，跌破月線；鴻海盤中跌幅逾 2.8%，跌破季線、半年線與年線；股王大立光則為三雄中表現最弱勢，盤中大跌逾 8%，摜破季線與年線。

受到川普加徵關稅影響，避險資金流入富邦 VIX，股價跳空開高，漲幅逾 3.5%，另外稀土可望免於關稅戰襲擊，概念股佳龍大漲逾 6%，中釉漲幅逾 4%。

除電子三雄走弱，權值股中台塑四寶同步重挫，金融權值股全數走弱，聯發科、台達電、日月光投控等電子權值股均下挫，統一、中鋼、台灣大等傳產權值股也處於盤下，僅中華電站穩盤上。

盤面上個股各自表態，遠雄港受惠台商回流題材，強攻漲停；房產股冠德強漲近 6%，華固漲幅也超過 1%，相對抗跌；電子股方面，主機板廠映泰、晶圓測試卡大廠精測漲幅逾 2%，IC 設計廠立積也站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日跳空至季線之下，技術面明顯轉弱，均線開始下彎，短線維持弱勢格局，量能為後續觀望重要指標，前幾日量能均維持 1300 億元左右，惟今日爆量下跌，可待成交量萎縮至 1300 億元以下，再進場佈局。