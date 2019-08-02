高檔賣出？貝佐斯3天內大賣亞馬遜18億美元持股

新的聯邦文件顯示，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 7 月的最後三天，售出了超過 18 億美元的股份，這可能是他創辦公司以來，短期內最大筆的銷售。

根據公司提交給證交會的文件，貝佐斯在 7 月 29-31 日，以每股約 1900 美元，分 3 次賣掉 95 萬股，約占貝佐斯個人持股的 1.6%。在賣出過後，貝索斯仍持有亞馬遜 5810 萬股股票。

貝佐斯之前已轉讓 1970 萬股股票，給前妻 MacKenzie Bezos，使她持有公司 4% 的股份，成為第 2 大的個人股東，這部分股份價值 370 億美元。

亞馬遜股價表現

目前不清楚貝佐斯賣出這麼多持股的確切目的，不過他在 2017 年就對外表示，他計畫每年出售約 10 億美元的亞馬遜股票，以資助他的太空探險公司 Blue Origin。

此外，他和前妻 MacKenzie 在 2018 年承諾，會投入 20 億美元，推出「Day One Fund」，幫助無家可歸的家庭及創建幼兒園。

儘管如此，公司高管兌現大量股票通常被認為是一個負面信號，因為它表明這個人可能不看好公司股票的潛力。

《Forbes》估計，在本次賣股過後，貝佐斯個人淨資產仍有 1150 億美元左右。