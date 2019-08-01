亞馬遜「一日送貨」成本高? 分析師：就快回本了

根據亞馬遜第二季財報顯示，該公司營收成長達 634 億美元，不過由於大多投資在「一日送貨」，支出高達 8 億美元，壓制北美利潤，但分析師表示，長期來看，「一日送貨」助長了 Prime 會員的成長。

亞馬遜的首席財務官 Brian Olsavsky 在第二季度財報上表示，總花費實際上超出了公司預期。

「一日送貨」的支出正在增加，但分析師表示這項投資也見到的回報。雖然亞馬遜的利潤沒有達到創紀錄的水平，但 GlobalData Retail 的董事總經理 Neil Saunders 指出，產品銷售額從 318.6 億美元增長到了 358.6 億美元。

Saunders 在一份報告中指出，部分增長是由 Prime 會員的「一日送貨」推動的。「數據顯示一日送貨相當受到歡迎，因此本季亞馬遜增加了許多新 Prime 會員，並且許多急需產品的消費者已經推動了更多營收份額。」

Saunders 認為亞馬遜將通過自動化送貨鏈，來抵消增加的運輸成本。

亞馬遜的競爭對手如沃爾瑪和 Target 等，已經在電子商務方面有很大的進步，這使得亞馬遜得隨時保持競爭力，並維持核心消費群。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師對一日送貨帶來的「直接影響」感到意外，並且認為亞馬遜將隨著時間的推移，調整成本效率。

Stifel 分析師則相信，為期「一日送貨」使亞馬遜能夠擴大與競爭對手的便利性差距。

SunTrust 對亞馬遜股票的評級為 2200 美元，低於 2250 美元，Stifel 將亞馬遜股票的買入價格訂為 2300 美元。