〈京城銀法說〉踩華映、綠能兩大雷 未來策略仍將維持一致

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日召開法說會，法人關注華映 (2475-TW) 及綠能 (3519-TW) 債權處分重點，董事長戴誠志坦言，過去在對人的相信上犯了錯，但未來大方向策略不會改變，目前就綠能一事已進行法律程序，預計至少將有 8 至 9 億元損失。

京城銀表示，大同 (2371-TW) 子公司華映重整抗告遭駁回，恐走上清算解散的道路，目前債權回收正在進行，進度主要取決於法院決定，台銀也希望大同出面處理，這些非京城銀所能掌握，只能秉持維持員工和產業完整的原則，靜待好消息。

關於綠能，京城銀指出，據悉，大同停止債務協商後，京城銀立刻打呆並進入法律程序，資產處理至少需要 1 年半的時間，預計至少將有 8 至 9 億元損失。

不過，京城銀對綠能已全額打銷呆帳，該行資本適足率 (BIS) 從今年第一季的 15.7%、降到 14.91%，但第一類資本從 14.3%、拉高到 14.48%。

戴誠志指出，因太陽能、面板產業營運不佳，當初並非京城銀往來的對象，過去會和華映及綠能接觸，主要是相信大同集團的信譽以及對子公司的支持，且擔保品品質不錯，但大同並未履行承諾，他也很無奈。

戴誠志坦言，過去在對人的相信犯了錯，錯了就該檢討，但未來策略方向將保持不變，待風波過去後再進行討論。