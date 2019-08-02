高通：財報表現不佳 一部分原因就是華為

高通 (QCOM-US) 的最新財務報告讓華爾街大失所望。據該公司稱，很大一部分的責任要歸咎於中國科技巨頭華為。

這家美國晶片製造商報告稱，Q3 財季營收年增率下降 13%，同時 Q4 財季財測更是低於市場預期，引動高通股價重挫。

高通的新聞稿稱，由於市場處於 5G 過渡期，因此對 4G 設備的需求放緩，此為業績疲軟的一個關鍵原因，但高通高層對於後續盈利的展望，主要著眼於華為和中國，並將兩者視為一個主要因素。

「由於華為出口禁令、以及從 4G 到 5G 的轉變在過去幾個月加速，這都對於整體產業情況產生影響，特別是在中國，我們預計將在未來兩個財務季度面臨下行風險。」高通的 CEO Teve Mollenkopf 週三表示。

「由於出口禁令，導致華為將重點轉向中國國內市場，我們認為高通產品在此部分沒有獲得一定營收或相對應的好處。」

華為被列入美國黑名單，限制美國公司向其出口產品。華為依靠美國組件以提供並製造智慧型手機到電腦等產品，川普政府之後表示，在沒有國家安全風險的情況下，美國公司可以向華為出售。

由於對華為的限制，中國科技公司已將其重點轉向國內，並增加其在該國的智慧型手機市場份額，市場研究公司 IDC 的數據顯示，華為第二季在中國的智慧型手機出貨量創歷史新高，佔全國總出貨量的 62%；另據研究公司 Canalys 的獨立數據，華為是第二季中國市場市佔率最大的智慧型手機製造商。

高通的 CEO Teve Mollenkopf 宣稱高通沒有看到「產品一定收入或相對應的好處」的原因是，因為華為大量製造了自己的智慧型手機數據晶片，因此，華為在中國出貨量的增長並沒有幫助到高通。

而根據 Canalys 的說法，高通確實供應產品給小米和 Oppo 等華為的競爭對手，但是由於小米、Oppo 智慧型手機出貨量在第二季都在中國下滑，因此華為市佔率搶贏小米、Oppo 的結果，也直接傷害了高通。

同時，華為在處理器和數據晶片方面都在推進自家的晶片技術，華為已開發了一款名為 Kirin 980 的晶片，既是處理器又是數據晶片。當數據晶片允許連接到移動網路時，處理器便為設備供電。

華為也已經發布了自己的 5G 數據晶片。這家中國公司雖仍有購買高通的數據晶片，但這個百分比很低，甚至可能會試圖完全放棄購買。

Intel 也警告稱中國市場將放緩

「對於我們來說，中國市場需求已經放緩，這對 2019 年的整體表現有影響，因為中國整體經濟需求放緩，導致半導體設備、特別是我們業務的需求也放緩了。」Intel 的 CEO Bob Swan 表示。

Swan 還表示，Intel 已經向美國政府提交了相當多的許可證，以便批准向華為出售，Intel 為華為的筆記型電腦提供了一些處理器。

高通與華為的特許權爭議

高通股價近期大跌除了美中貿易戰加深以外，更因為 Q4 財季財測數字是低於華爾街預期，高通公司表示，Q4 財測「不認列華為銷售產品所產生的特許權使用費收入」，這可能是造成財測偏低的原因。

那是因為高通與華為雙方目前正就專利特許權使用費發生爭執。

據了解，華為一直在扣住高通的專利特許授權使用費。今年 1 月，華為和高通達成了一項臨時協議，而也因為這一項臨時協議，使得高通能夠於 2019 財年 Q2、Q3 財季認列華為所支付的 1.5 億美元專利特許授權使用費。

高通的 CEO Teve Mollenkopf 表示：「對於華為，我們將繼續透過談判解決爭議，重點是最終的協議。」