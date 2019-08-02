首波ETN一季就熱賣4.4億元 這檔ETN市占近4成居冠

指數投資證券 ETN 今 (2019) 年 4 月 30 日才掛牌，首波 ETF 至今才上市一季，總規模已達 4.4 億元，其中富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN 近期銷售頻創佳績，至 7 月底流通在外張數近 3.7 萬張，單檔規模超過 1.7 億元，市占逼近 4 成居冠。

首波 ETN 共有 10 檔上市，據 cMoney 統計，截至 7 月底，規模排名依序為：富邦特選蘋果、富邦存股雙十、元大特股高息、兆豐電菁英 30、統一漲升股利 150、元富新中國、凱基臺灣 500、群益 A50 綠碳、永豐外資 50、永昌中小 300，10 檔合計已賣出 4.4 億元。

富邦證券為首波唯一發行兩檔 ETN 商品的券商，兩檔 ETN 分別為以 10 檔台灣上市公司蘋果供應鏈所組成的富邦特選蘋果 ETN，以及以 20 檔績優上市標的所組成的富邦存股雙十 ETN。

其中，富邦兩檔 ETN 分居冠、亞軍，特選蘋果 ETN 近期銷售頻創佳績，至 7 月底流通在外張數近 3.7 萬張，單檔規模超過 1.74 億元，市占逼近 4 成，加上富邦存股雙十 ETN 單檔規模也達 1.27 億元，是市場上規模「唯二」突破億元的 ETN，兩檔富邦的 ETN 市場規模逾 3 億元，市占總和就達 68.6%。而元大特股高息也緊追在後，規模逾 9600 萬元。



富邦特選蘋果 ETN 之所以熱賣，主要是因為其連結台灣指數公司所編製的特選大蘋果報酬指數，該指數每年 4 月份定審一次，由蘋果公司定期公布的全球供應商名單中精選而出，組成股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科，定審單檔權重上限為 12%，確保組成股符合指數定義且具市場代表性，指數投資目標明確。

指數投資證券 ETN 商品交易手續費低廉，發行後可採次級市場直接掛牌交易，不同於 ETF 初期市場募集程序，使投資更加彈性，且 ETN 連結報酬指數直接反應指數表現，除管理費外無追蹤誤差，同時配息直接滾入指數再投資，將投資效率極大化且具節稅效益，因此甫上市一季就熱賣，不過，富邦證券提醒，惟須留意 ETN 發行年限及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。