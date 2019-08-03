中醫師：做到這件事，打造精氣神俱佳、不生病體質

文／早安健康編輯部

養正氣， 4 招平衡免疫力

西醫講免疫力，通常會從免疫細胞的功能開始，探討免疫系統的運作方式，然而在中醫觀念當中，人體是一個有機的整體，中醫師如何解讀免力？當免疫失調，又有哪些信手拈來就能做好保養的小撇步？這次請到陳曉萱中醫師，深入淺出地為我們解說！

「古時候中醫沒有免疫這個詞，但有提到『正氣』。」訪談一開始，陳曉萱中醫師就簡單明瞭地點出「正氣」這個關鍵字。正氣，出現在中醫經典《黃帝內經》，《內經》 說「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」，意思就是當人體的正氣充足， 致病的邪氣就無從下手；相對地，邪氣聚集而生病的部位，一定是正氣不足，才讓邪氣有可乘之機。也因此在現代人看來，「正氣」確實與免疫力的概念相近。

免疫力的金三角： 精、氣、神

當一個人是健康的，中醫說法就是「精氣神」俱佳，「精氣神表現的是一個人的氣色、身體的狀況，當一個人處在最好的狀況，不容易累、看起來氣色好、精神也很平和」，陳曉萱說。

但現代人經常營養失調、氣血不足、經絡不暢，或是壓力大、睡不好，都與免疫力相互影響，例如在中醫看來，免疫力低落通常是脾胃的氣不足，也就是脾胃無法好好發揮功能，這時如果缺乏充足的水穀精微（營養物質），氣可能會補不起來，再加上水穀精微經消化吸收就是血的原料，當氣血不足，無法到達身體每個角落，局部感染不容易痊癒，免疫力當然更失調。

睡個好覺，給身體完美修護

睡前不要用手機，早點上床好好睡一覺，對現代人來說簡直難如登天。陳曉萱指出，一般正常來講每天最晚 11 點一定要睡，因為中醫認為晚上 11 點到凌晨 1 點是膽經活躍的時期，凌晨 1 點到 3 點是肝經活躍的時期，晚上 11 點前入睡能養肝護膽，幫助身體排毒及修復。

而對免疫力失調的人而言，無論免疫力不足或亢進，熬夜都是絕對禁止的。如果免疫力不足，還熬夜不讓身體休息，等於是增加了氣的消耗，加重了原本氣不足的問題；如果是免疫力亢進，陳曉萱解釋道，熬夜會使體內代謝物不斷累積，愈是熬夜，發炎物質累積得愈多，免疫反應也會愈強，等於陷入一個惡性循環，因此睡覺是第一重要的事！

來源：《早安健康》 2019 年 8 月

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