40歲後免疫力大降！4大常見疾病竟都與免疫力有關？

文／早安健康編輯部

40 歲後，免疫力走下坡

可惜的是， 免疫力為維護我們的健康不遺餘力，本身仍會面臨老化失調危機。免疫系統約在青春期發展健全，過了 40 歲免疫力明顯下降，免疫系統的記憶力大不如前，除了容易感染，生病症狀也可能比以前嚴重，也因此高齡者較容易感染肺炎、帶狀皰疹發作。

此外女性免疫系統也天生較弱，這是為了在懷孕過程中能夠接納體內的胎兒，防止免疫系統將胎兒視為異物而加以排除，也是女性荷爾蒙發揮作用的結果。

你從沒想過的免疫疾病

免疫系統深入我們體內的每個角落，當免疫力失調，後果也千變萬化。現在就讓我們舉幾個比較常見的例子，看看免疫力究竟出了什麼問題，對健康又造成怎樣的影響？

1 帶狀皰疹

俗稱皮蛇，小時候感染過水痘（帶狀皰疹病毒），病毒就會潛伏在體內神經節，當患者感冒、熬夜以至於免疫力低落時，病毒活化而在神經節附近長出許多水泡，再加上神經發炎導致灼熱劇痛，往往令患者痛不欲生，但通常在一個月內會結痂痊癒，也有治療藥物及可施打疫苗。

2 急慢性過敏

每 3 名台灣人就有 1 名過敏，學齡前幼兒更有半數是過敏兒，近年空氣汙染加劇也使得氣喘就醫人口在 5 年內增加了 3 成。過敏代表免疫系統太過敏感，將一些理論上不會威脅健康的物質也當成是必須徹底排除的對象，如花粉、塵蟎就經常引起打噴嚏、流鼻水、皮膚發癢、起疹子等過敏反應。不僅如此，常見過敏原還有芝麻、花生等，一旦急性過敏，甚至可能導致休克、危及性命！

3 癌症

我們體內約 60 兆個細胞，每天都會突變出數百個癌細胞，不過免疫系統也有對策，NK 細胞（Natural Killer Cell）就是專剋癌細胞的好手，因此免疫力健全時癌細胞無法猖狂。然而亂吃、熬夜讓身體長期發炎，過勞的免疫力無法徹底清除癌細胞，就成了嚴重時可能致死的癌症。

4 系統性紅斑狼瘡

紅斑狼瘡是十分具代表性的自體免疫疾病，以臉上的「蝴蝶斑」為人所知，每個人發作的症狀卻不盡相同。就目前研究所知，紅斑狼瘡患者無法徹底清除老廢細胞，導致細胞核等物質殘留，免疫系統辨識不出這些照理說不應存在的物質，因而製造出大量抗體對付，抗體會和殘留物質結合，附著於血管內皮細胞，吸引其他免疫細胞前來圍剿，造成血管壁及周遭組織發炎。由於血管遍佈全身，系統性發炎甚至可能導致腎功能衰竭、腦血管發炎導致功能失調。

來源：《早安健康》 2019 年 8 月

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