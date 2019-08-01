【保德信投信】改革奏效 大陸景氣築底回溫

美中貿易衝突暫緩，雙方釋出風向趨於正面，倘若 3,250 億美元中國輸美商品正式加徵，這也將會影響美國消費，因此保德信投信認為，年底消費旺季之前，雙方衝突不致擴大。今年以來中國政府持續擴大與深化經濟改革，目前改革效果持續體現，市場消費持續回溫，下半年中國經濟出現築底回溫。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，僅管中國經濟成長受中美貿易戰及中國內需放緩的影響，第二季 GDP 年增率下降至 6.2%，創 27 年以來最低，預期中國政府當局為減緩內外部經濟壓力，將會持續強化政策力道。中國三駕馬車社會消費、固定投資與出口等數據中，仍係以消費增速表現相對亮眼，這將成為支撐中國經濟的主要動力。

今年上半年，社會消費品零售總額達 195,210 億人民幣，較去年增長 8.4%。其中，6 月份社會消費品零售總額為 33,878 億元，較去年增長 9.8%，且優於前月 8.6%，優於市場預期。許智洋認為，中國政府減稅降費效果持續體現，整體內需消費逐漸回溫，且必須消費品成長大幅提高，成為支撐中國經濟主力。

此外，許智洋指出，觀察 6 月社融增速達 10.9%，優於市場預期，其中非標融資較去年同期減少 4,791 億元人民幣，顯見「金融側改革」已效果浮現。再則，政府強力支持的地方政府專項債相較去年同期新增 2,560 億元人民幣，許智洋預期第三季專項債將加速發行，社融仍有進一步回升的空間，預料整體融資及金融環境將持續改善。

許智洋進一步表示，目前 A 股的估值修復已告一段落，觀察各指數貢獻成份，龍頭產業獲利動能較為穩定，可望成為市場資金主要流入標的。根據過去經驗，當盈利增速與 A 股走勢呈現同向反應，下半年業績成長將是市場關注焦點，也將成為中國股市回溫的動力之一。

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