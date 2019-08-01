神準Q2純益季增逾6成 上半年EPS 3.62元

網通廠神準 (3558-TW) 今 (1) 日公告第 2 季稅後純益 1.05 億元，季增 59.5%、年減 6.4%，每股純益 2.15 元；上半年稅後純益 1.78 億元，年減 28.9%，每股純益 3.62 元。

神準第 2 季營收 21.05 億元，季增 15.6%、年減 10.9%；毛利率 20.25%，季增 0.27 個百分點、年增 2.62 個百分點；營益率 5.51%，季增 2.16 個百分點、年增 0.92 個百分點，稅後純益 1.05 億元，季增 59.5%、年減 6.4%，每股純益 2.15 元。

神準上半年營收 39.26 億元，年減 15.6%、毛利率 20.12%，年增 1.85 個百分點、營益率 4.5%，年減 0.56 個百分點、稅後純益 1.78 億元，年減 28.9%，每股純益 3.62 元。

神準董事長蔡文河近日指出，今年因為產品轉換太慢，營運表現較低迷，下半年也估持平上半年，不過明年在新品發酵、自製率拉升下，營運將重返成長軌道。

神準轉型效益也逐漸反映在獲利，第 2 季稅後純益雖較去年同期衰退，但本業獲利優於去年同期，毛利率更是達到 2 成的水準。